Spazio riservato al mercato del Torino, sulla prima pagina di Tuttosport in edicola. "Toro-Aina, l'intesa. Cairo deciso a comprarlo", il titolo del quotidiano in merito all'esterno che in pochi mesi ha già conquistato il tecnico Mazzarri nonché il presidente granata. Il club piemontese, infatti, riscatterà il calciatore di proprietà del Chelsea.