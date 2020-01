"Verdi: soldi, scuse, ma zero gol". Titola così il quotidiano Tuttosport alle pagine 12-13 sull'ex Napoli che in granata stenta a livello di prestazioni: "Caso chiuso? Sì se oggi (col Sassuolo alle 18:00) farà la differenza". Mazzarri in conferenza stampa ha detto così: "Si è scusato, il problema è risolto", garantisce il tecnico che però adesso si attende una risposta anche in campo".