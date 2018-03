Torino, il casting può attendere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il casting può attendere. Perchè persa la scia Europa, c’è un altro treno che il Torino non può lasciarsi scappare: quello dell’onore. C’è qualcosa da rimettere in sesto, prima di fare le prove per il prossimo campionato. È, appunto, la credibilità di una squadra fortemente minata dall’ultimo mese e mezzo in caduta libera, e sulla quale si è alzato il vento di una contestazione che non si percepiva così potente dall’era del primo Cairo, spiega La Stampa. L’antidoto secondo Walter Mazzarri è presentarsi nel lungo rettilineo finale (10 partite) con gli stessi uomini che si sono ficcati nel tunnel di 4 stop consecutivi, filotto che ha fatto riemergere i paragoni peggiori col recente passato.