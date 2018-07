Torino, il Gallo è tornato al top

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lontano dalle pressioni mediatiche dell’estate di un anno fa e dalle voci insistenti di mercato che avevano accompagnato il precampionato della stagione passata, l’attaccante granata Andrea Belotti si è ripreso la sua leadership, in silenzio, sfruttando il suo carisma e ancor più due settimane di ritiro da autentico protagonista, in campo e fuori, scrive La Gazzetta dello Sport. La scintilla, in verità, era scoccata già nel giorno del raduno, ma i giorni successivi lo hanno confermato. Sono così arrivati i sette gol nelle prime tre uscite stagionali e, soprattutto, un minutaggio quasi da primo della classe (149’ complessivi).