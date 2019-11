Juventus batte Torino, di misura, e tanto basta per i tre punti e il primato della classifica. "Derby yeso, lo sblocca De Ligt", titola in prima pagina La Stampa, che in taglio alto si sofferma sulla partita di ieri sera in cui comunque "I granata non sfigurano con la capolista". Match abbastanza spezzettato, deciso da un difensore. E così la Juve controsorpassa l'Inter che vince all'ultimo minuto contro il Bologna. Match spettacolo, infine, tra Roma e Napoli: ad avere la meglio sono stati i giallorossi.