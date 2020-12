Torino, l'allarme di Tuttosport: "Mercato vero a gennaio o sarà serie B"

Come uscire dalla crisi e iniziare a portare a casa punti? Per Tuttosport il mercato dovrà dare una grossa mano al Torino, sempre che Cairo si renda disponibile a investire per cartellino e ingaggio di quel paio di elementi che Vagnati e il tecnico riterranno utili a ribaltare l’andazzo vigente. Il reparto che necessita di ingressi di qualità -scrive il quotidiano- è senza dubbio la linea mediana. Servono un paio di giocatori in grado di ripulire l’aria, capaci di rianimare chi va avanti a testa bassa, che idealmente traccino una linea che gli avversari non dovranno oltrepassare, almeno a un certo punto - diciamo la fase finale - della partita. Appunto calciatori di personalità, affamati e non spremuti dal contesto, dotati di una positività contagiosa, e non destinati nell’arco di un paio di mesi a essere assorbiti dalle difficoltà.