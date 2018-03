Torino, La Stampa: “Due mesi per convincere Mazzarri”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questione di testa, gambe o cuore, la stagione del Toro si è fermata. O, meglio, si annuncia priva di obiettivi quando deve ancora scoccare la primavera, spiega La Stampa. Il Toro si è fermato, dunque. Una frenata che, ad ascoltare il patron Urbano Cairo, è figlia di un cambio in panchina inevitabile e senza futuro nell’immediato. “Siamo felicissimi di avere Mazzarri, ma non ha la squadra che ha fatto lui, con gli uomini adatti al suo modulo: non gli possiamo chiedere di continuare il progetto di Mihajlovic, andando in Europa League”. Cairo, il giorno dopo il ko di Roma, racconta come i sogni europei del Toro siano naufragati due volte nella stessa stagione: prima per gli errori di Mihajlovic, poi con la scelta di un nuovo tecnico a cui concedere metà campionato per studiare.