Torino, La Stampa: “L’ultima in casa per congedarsi bene”

Il Toro del futuro è già nella sua mente, e Walter Mazzarri non vede l’ora di iniziare a costruirlo, ma prima c’è da chiudere i conti con il passato. L’ultima partita casalinga di una stagione piena di rimpianti (e punti persi) diventa così la passerella d’addio per molti giocatori e allo stesso tempo l’occasione da non fallire per congedarsi dal Grande Torino con una vittoria-zuccherino, spiega La Stampa. Oggi pomeriggio, però, il compito non sarà semplice per i granata contro una Spal degli ex Gomis e Antenucci che lotta per salvarsi.