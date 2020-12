Torino, la vittoria è un ricordo. La Stampa: "Udinese ancora spartiacque della stagione"

La Stampa in edicola oggi si sofferma sulla delicata sfida di quest'oggi tra il Toro e l'Udinese. "Udinese ancora spartiacque della stagione" scrive il quotidiano. Siamo solo all'undicesima giornata ma quella di oggi è una gara già decisiva per il Torino. Le altre vanno di corsa, il Toro deve darsi una mossa in vista di un calendario che metterà di fronte i granata a Roma e Napoli in trasferta prima di Natale. Bisogna tornare alla vittoria: l'unica sin qui risale al 4 novembre scorso, nel recupero contro il Genoa. Come lo scorso anno, sarà la squadra di Gotti lo spartiacque della stagione: allora la prima gara dopo il lockdown restituì 3 punti che mancavano da 8 turni ma anche convinzione. E stavolta come allora il Toro si aggrappa all'unica certezza rimasta: il Gallo Belotti dai quasi 100 gol in granata.