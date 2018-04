Torino-Milan 1-1, l'apertura di Tuttosport: "Il Toro c'è, il Gallo no"

"Il Toro c'è, il Gallo no" titola in prima pagina Tuttosport dopo l'1-1 dei granata col Milan: "De Silvestri nella ripresa firma il meritato pareggio dopo il gol di Bonaventura. Ma i granata recriminano per il rigore sbagliato da un deludente Belotti al 4° minuto. Adesso per l'Europa diventa decisiva la trasferta di Bergamo".