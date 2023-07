Torino, non bastano 9 milioni per riprendere Vlasic. La Stampa: "Il West Ham ne vuole 13"

Il Torino insiste per riprendere Nikola Vlasic. Il croato si allena momentaneamente a Londra con il West Ham, ma la sua volontà è di tornare in granata. La trattativa però è in una fase di stallo pericoloso, si legge su La Stampa. Il club di Cairo ha proposto 9 milioni di euro agli inglesi, che continuano a non scendere sotto i 13.

Il West Ham d’altronde, sottolinea il quotidiano, non ha problemi a tirare la corda: il giocatore serve strettamente al Torino e gli Hammers hanno già incassato 122 milioni dalla cessione di Declan Rice all’Arsenal. Motivo per cui non si fanno scrupoli a tirarla per le lunghe.