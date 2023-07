Torino, nuova idea di mercato. La Stampa: "Per l’attacco spunta il giovane Veliz"

Il mercato del Torino sta entrando nel vivo. A breve è stato definito l'acquisto di Tameze dal Verona, club con cui potrebbero essere intavolate altre trattative sia in entrata che in uscita. Sul fronte acquisti, i granata hanno provato ad assicurarsi un talento sudamericano. Come riporta La Stampa si tratta di Alejo Veliz: attaccante del Rosario Central.

In occasione del Mondiale Under 20 andato in scena a giugno, il ds torinista Vagnati è andato in Argentina proprio per osservare da vicino questo talento. Le relazioni positive su di lui hanno portato il club di Cairo a presentare un'offerta da 5,5 milioni di euro. Proposta rifiutata, ma non è detto che a breve non ci sia un rilancio.