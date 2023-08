Torino, si cerca la formula per Barrow. La Stampa: "Juric vuole il jolly d’attacco "

Il Torino vuole regalare a Juric un ulteriore elemento per il reparto offensivo. Con la pista Miranchuk quasi impraticabile, le attenzioni granata si sono rivolte verso un nome da tempo gradito al tecnico e cioè quello di Musa Barrow del Bologna (attaccante non in cima alle gerarchie di Motta e voglioso di cambiare aria).

Come riporta La Stampa, Barrow è valutato non meno di otto milioni di euro. Il Toro punta ad una formula legata al prestito: il punto di equilibrio potrebbe essere l’obbligo di riscatto al termine della stagione appena cominciata. Sullo sfondo resta il possibile ritorno di Praet dal Leicester. Oltre agli acquisti servono anche delle cessioni, con Verdi e Seck nel mirino di Como e Frosinone.