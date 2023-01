Torino, sintonia Juric-Cairo sul mercato. La Stampa: "Shomurodov per puntare in alto"

vedi letture

Il successo in Coppa Italia sul Milan ha dato nuova linfa al Torino, che ha voglia di crescere e di avvicinarsi ulteriormente alle prime della classe. Per farlo servono investimenti e di ciò sono convinti sia il patron Urbano Cairo che il tecnico Ivan Juric. Secondo quanto riporta La Stampa, il colpo che il club vuole sferrare a gennaio porta il nome di Eldor Shomurodov. I granata offrono 1 milione per il prestito e 12 per il diritto di riscatto mentre la Roma vorrebbe l'obbligo. L'intesa può essere trovata inserendo determinate condizioni legate a presenze e gol per far scattare l'obbligo di riscatto.