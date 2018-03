Torino, Tuttosport apre con le parole di Mazzarri: “Non mi fido più”

Spazio anche al Torino, sulla prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. “Toro, non mi fido più”, il titolo in taglio alto riprendendo le parole del tecnico Walter Mazzarri. L'allenatore ex Napoli e Inter pretende la svolta dopo quattro ko di fila, in occasione della gara contro il Cagliari: si punta sul 3-5-2, ma avanti con la vecchia guardia.