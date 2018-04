Torino, Tuttosport: "Con Ljajic è super Gallo"

"Con Ljajic è super Gallo" titola Tuttosport in edicola oggi, celebrando un'altra vittoria con quattro reti all'attivo del Torino: "I granata col Crotone concedono il bis di Cagliari: il serbo inventa, Belotti fa tripletta. In cattedra anche Iago, a segno per l'11a volta. E ora l'Europa è a 5 punti".