Torino, Tuttosport: "Il 53% dei tifosi vuole cedere Belotti"

Tuttosport in edicola questa mattina riserva spazio in prima pagina anche al Torino. "Il 53% dei tifosi vuole cedere Belotti", il titolo in taglio alto del quotidiano che fa sapere l'esito del sondaggio lanciato nelle scorse ore. L'attaccante, secondo i sostenitori granata, non è più indispensabile come in passato.