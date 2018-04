Torino, Tuttosport: "Ljajic? Fa paura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ljajic? Fa paura", scrive questa mattina Tuttosport nelle sue pagine sportive. Il serbo, artefice della svolta granata, è in dubbio. Solo stamane Mazzarri deciderà se rischiarlo. Se giocherà farà paura al Chievo. Se non giocherà, non dovrà avere paura il Toro di giocare senza di lui.