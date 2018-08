Torino, Tuttosport: "Per Ljajic oggi si decide. Zaza, la scalata"

E' l'ultimo giorno di mercato per la maggior parte dei campionati esteri, pertanto qualche calciatore può ancora lasciare la Serie A. Tra questi c'è sicuramente Adem Ljajic, il cui affare trova spazio sulla prima pagina di Tuttosport: "Toro, per Ljajic oggi si decide", il titolo. Il quotidiano si sofferma poi su un nuovo arrivato in casa granata, pronto a prendersi il posto da titolare in attacco: "Zaza, la scalata", si legge sul quotidiano torinese.