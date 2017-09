Torino, Tuttosport sul mercato: "Squadra rinforzata e 44 milioni di utile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non pongo limiti". Tuttosport riprende in prima pagina le parole del presidente del Torino Urbano Cairo, intervistato ieri per i suoi dodici anni ai vertici del club. "Squadra rinforzata e 44 milioni di utile", ricorda il quotidiano, che sottolinea poi la grande soddisfazione di Sinisa Mihajlovic per il mercato effettuato. "Miha mi ha telefonato per ringraziarmi", ha dichiarato infatti Cairo.