Torino, Tuttosport titola: "Segnali di Belotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Segnali di Belotti", scrive Tuttosport nelle sue pagine interne. Il Manchester United sta per chiudere con Morata, il Chelsea va su Lukaku, l'offerta del Milan non seduce Cairo: il mercato è ancora lungo e certezze non ce ne sono, ma le possibilità di cessione del Gallo ora sembrano ridursi. In attesa di capire se qualcuno arriverà a pagare la clausola da 100 milioni, sotto la quale Cairo dice di non voler trattare, i granata valutano comunque altre piste: Zapata, Pavoletti e Falcinelli.