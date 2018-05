Torino, Tuttosport: "Verissimo, blitz Toro in Brasile per chiudere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Verissimo, blitz Toro in Brasile per chiudere". Titola così Tuttosport in edicola in merito al club granata, pronto a mettere a segno l'affare per il difensore brasiliano. Il 22enne difensore del Santos da tempo stuzzica la fantasia del direttore sportivo Gianluca Petrachi che, come già scritto da TMW, sarebbe volato in Brasile per definire la trattativa.