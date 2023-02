Torna Cardinale, la Gazzetta: "Qui si fa il Milan, tra il futuro di Maldini e il rebus Leao"

vedi letture

Il Milan aspetta il suo proprietario Gerry Cardinale, atteso nelle prossime ore in Italia sia per la partita contro il Tottenham sia per chiarire alcuni punti chiave del prossimo futuro rossonero. Il numero uno del club incontrerà Paolo Maldini, al quale ha affidato la gestione tecnica insieme a Massara ottenendo in cambio risultati lontani dalle aspettative dopo la vittoria del titolo nel 2022. Senza Champions lecito aspettarsi dei cambiamenti nella gerarchia e Cardinale arriva anche per parlare di questo. Poi c'è il rebus Rafael Leao: non se ne occupa in prima persona il proprietario dei rossoneri, ma la linea è chiara: dopo il no alla proposta di rinnovo da 6 milioni a stagione con via libera presidenziale, questi saranno gli ultimi tre mesi al Milan da parte del portoghese. Non si arriverà allo svincolo nel 2024, verrà monetizzata al massimo la sua cessione. L'obiettivo è cederlo al migliore offerente in Premier League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.