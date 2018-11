Torna il campionato, Tuttosport titola: "Sei giorni senza fiato"

Dopo la sosta per le nazionali, torna la Serie A, poi anche la Champions League e l'Europa League. Da oggi in avanti ci attendono "sei giorni senza fiato", come titola in prima pagina Tuttosport, che fa un riassunto dei prossimi imperdibili appuntamenti. Si comincerà oggi con Udinese-Roma, Juventus-SPAL e Inter-Frosinone. Per concludersi coi match di Lazio e Milan in Europa League giovedì sera.