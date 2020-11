Torna il tormentone tridente in casa Juventus. Tuttosport: "Dybala con CR7 e Morata"

Il tridente era stato il grande tormentone della gestione Sarri in casa Juventus. L'ultima tentazione di Pirlo potrebbe essere proprio quella di un tridente formato da Dybala, Ronaldo e Morata. Anche se, come riporta Tuttosport, Andrea Prilo sembra aver trovato l'equilibrio nella coppia Ronaldo-Morata. Da sottolineare anche la prestazione decisamente in palla di Dybala in Champions, forse anche motivato dalla partenza in panchina. Il tecnico vuole che la squadra sia alta per recuperare palla: un atteggiamento che potrebbe favorire l'utilizzo dell'argentino e di conseguenza del tridente.