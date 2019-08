Toro, La Stampa: "Cairo medita 4 colpi. Rilancio per Laxalt e Verdi"

© foto di Mattia Verdorale

"Cairo medita quattro colpi. Rilancio per Laxalt e Verdi". Titola così a pagina 36 il quotidiano La Stampa sul mercato in entrata del Torino: "Quattro innesti in cinque giorni: è l'obiettivo del Toro, in posizione d'attesa per quasi due mesi, per questo rush finale di calciomercato. Piace anche Boga del Sassuolo".