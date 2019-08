Tanto mercato Toro nelle pagine interne di Tuttosport, che a tal proposito titola così: "Parigini-Fofana, idea con l'Udinese". I giocatori nominati nel titolo potrebbero essere infatti oggetto di scambio, cosa che permetterebbe ai granata di rafforzare il centrocampo. Le trattative potrebbero però coinvolgere altri elementi su un fronte più ampio: nel discorso potrebbero rientrare anche Bonifazi e De Paul. Intanto si attende il via libera per Verdi: prima, però, il Napoli deve chiudere definitivamente per Lozano.