© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Scontro diretto per la Champions League: in questa trentaquattresima giornata di Serie A è in programma per domani Torino-Milan, uno dei match più entusiasmanti secondo le attese. La Gazzetta dello Sport ne parla, ponendo l'accento sui rifinitori e i finalizzatori di granata e rossoneri: "Berenguer e Paquetà le fionde per lanciare Belotti e Piatek in gol".