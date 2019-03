Il Trapani ha ufficialmente un nuovo CdA che è stato presentato ieri in conferenza stampa (Baglio ne è il presidente e De Simone l'ad. Dg infine Caruso). L'edizione odierna de La Sicilia titola in merito: "Presentati i nuovi vertici della società: «Obiettivi prestigiosi»". Nell'articolo si evidenzia come De Simone abbia provato a rassicurare l'ambiente, ancora scettico, dopo la dura presa di posizione da parte della Lega alla vigilia del passaggio di proprietà.