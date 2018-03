Trapattoni a Tuttosport: "Allegri come me, sarebbe piaciuto all'avvocato"

© foto di Lazzerini

In prima pagina il quotidiano Tuttosport propone un'intervista a Giovanni Trapattoni: "Allegri è come me, sarebbe piaciuto all'avvocato", le parole dell'ex ct. Quindi un passaggio sulla lotta Scudetto: "Il Napoli ha dietro un'intera città ma alla Juve vincere lo Scudetto è un obbligo", il pensiero del Trap.