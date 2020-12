Tre Procure in azione. La Gazzetta dello Sport: "Nel mirino i proprietari dell'aereo della Lazio"

Nuove attenzioni sul Boeing 737/300 che la Lazio sta utilizzando per le trasferte: "Il Boeing con livrea biancoceleste - spiega La Gazzetta dello Sport - è infatti tornato in primo piano per le vicende giudiziarie che riguardano i suoi proprietari: la Lazio ha stipulato un contratto di comodato d'uso con la compagnia bulgara Tayaranjet. Che rientra nelle attività della famiglia Di Grandi, legata alla sua base operativa in Sicilia, a Modica. E proprio sugli affari dei proprietari dell'aereo che trasporta la Lazio si sono indirizzate le indagini di tre Procure. In base a una ricostruzione pubblicata da 'Il Fatto Quotidiano', i pubblici ministeri di Roma, Catania e Brescia stanno esaminando la rete degli affari dei Di Grandi".

La Procura di Roma, in particolare, indaga sui rapporti tra Vincenzo De Grandi (patron del gruppo) e Antonio Morabito, ex ambasciatore nel Principato di Monaco, indagato per corruzione. "A Catania, invece - prosegue il quotidiano - le indagini si sono sviluppate verso la decozione (condizione di insolvenza che porta alle dichiarazioni di fallimento) di molte delle 200 società che risultano collegate alla famiglia Di Grandi anche attraverso l'impresa Mosteel". La Procura di Brescia, infine, sta indagando sulla Bredina, una delle società siderurgiche collegate al gruppo della famiglia. "In questo contesto - scrive la rosea - va precisato che la Tayaranjet non è coinvolta in alcuna indagine".