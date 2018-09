Tripletta di Messi, Sport: "Conferma che vuole la Champions"

Tre gol di Messi e gol di Dembélé. Con un 4-0 al Camp Nou, il Barcellona ha iniziato nel migliore dei modi l'avventura in Champions League. Nulla da fare per il PSV Eindhoven, che parte con una sonora sconfitta il cammino nel girone dell'Inter. Intanto Sport titola in prima pagina "Vaya si la quiere", con una foto dell'esultanza di Messi. Un modo per "confermare l'intenzione dell'argentino di tornare a sollevare la coppa" più importante che, in Catalogna, manca da troppo tempo.