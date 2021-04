Turbo Gasp. Gazzetta dello Sport: "L'Atalanta vuole chiudere in fretta il discorso Champions"

La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sottolinea il percorso di crescita dell'Atalanta di Gasperini, per la prima volta al secondo posto della Serie A in questa stagione. L'obiettivo del tecnico è arrivare al 15 maggio con la qualificazione in Champions League già ottenuta per poter fare turnover 4 giorni prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus (che potrebbe valere il primo trofeo del suo corso nerazzurro) e non dover rischiare il tutto per tutto nell'incontro con il Milan all'ultima giornata. Domenica la Dea sfiderà il Sassuolo, ma se non perderà punti vedrà un'autostrada dinanzi a sé visto lo Juventus-Milan della settimana successiva in concomitanza con la partita della banda di Gasperini contro il Parma. La sfida successiva sarà invece al Benevento e 9 punti in 3 partite darebbero uno slancio incredibile alla truppa del tecnico nerazzurro.