"Il mio calcio libero". Si intitola così l'intervista che Maurizio Turone, ex difensore degli anni '70, ha rilasciato a Il Secolo XIX: "È cambiato il calcio, non è detto che sia cambiato in meglio. Il livello tecnico era più alto ai miei tempi, c'erano giocatori davvero forti".

Sul Genoa.

"Non sarei mai andato via, non fosse servito a evitare il fallimento. E nella Roma segnai quel gol (alla Juventus, ndr) che accompagna la mia vita da 40 anni. È sempre nei miei pensieri".

Se ci fosse stato il VAR?

"Me lo avrebbero dato. O forse no. Perché vedo che lo usano e non lo usano, a volte vanno vedere e a volte no".