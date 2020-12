Turrini sul QS: "NBA e Premier danno l'esempio, ma la serie A lo snobba"

vedi letture

Il giornalista Leo Turrini, sul QS, ha detto la sua sull'organizzazione del campionato maggiore italiano: "NBA e Premier danno l'esempio, ma la serie A lo snobba". Ieri, domenica, si sono giocate le gare in Inghilterra, Portogallo, Olanda, Belgio e Turchia. Perché non riusciamo a fare questo salto di qualità anche noi? Il modello globale dell'NBA sfrutta il periodo delle feste per rilanciare il proprio marchio dopo gli affanni del Covid e il basket italico ha proposto ieri la super sfida Milano-Bologna, mentre il volley il duello tra capitali come Trento e Modena. Pare che ci governa il nostro pallone sia più attento ai fondi d'investimento che alla confezione del prodotto: i soldi sono importanti ma servirebbe un progetto che valorizzasse la qualità dell'offerta. Era così improbabile posticipare la pausa a metà gennaio? Ai network televisivi non sarebbe certo dispiaciuto.