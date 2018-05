Tuttojuve su Pjanic: "Giallo severo, ma su Rafinha era da sanzionare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portale Tuttojuve.com torna sulla polemica legata a Inter-Juventus, in particolare alla mancata espulsione di Miralem Pjanic. "Problema Pjanic, intanto si scopre che il primo giallo...", il titolo del giornale online che sottolinea come "il popolo dei giudici - si legge - ha condannato Orsato per non avergli combinato il secondo giallo per il fallo su Rafinha, intervento effettivamente che poteva essere da giallo, anche se c’e un però. Il cartellino sarebbe stato equo come primo giallo, vale a dire se questo fosse stato il primo intervento disciplinare, non se al calciatore juventino fosse già stato combinato un cartellino molto severo".