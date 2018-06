Tuttosport, Allegri e Zidane: "E' incrocio Juventus"

Prima di Tuttosport oggi in edicola dedicata al futuro di Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. "Incrocio Juve" è il titolo. Venerdì la telefonata di Florentino Perez per proporre la panchina del Real a Max. Per quest'anno l'ipotesi non sembra percorribile, però in futuro potrebbe diventare concreta. Nel caso il club bianconero punterebbe proprio su Zizou.