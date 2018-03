Tuttosport: "Belotti adesso spacca il Toro"

© foto di Ospiti

Taglio alto della prima pagina di Tuttosport dedicato al Torino e in particolare ad Andrea Belotti, attaccante e capitano granata al centro delle polemiche dopo le sue ultime dichiarazioni arrivate dal ritiro della Nazionale. "Belotti adesso spacca il Toro. La rabbia dei tifosi: 'Via la fascia'", titola il quotidiano che poi scrive: "Il Gallo avaro non soltanto di gol ma anche di dichiarazioni capaci di riscaldare il popolo granata deluso da una stagione più che anonima".