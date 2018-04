Tuttosport, Berlusconi: "Ricompro il Milan"

La prima di Tuttosport riporta le parole di Silvio Berlusconi dal Friuli. "Ricompro il Milan", il titolo che le parole dell'ex presidente suggeriscono. "Tifosi rossoneri in fermento per la dichiarazione di Berlusconi in Friuli. L'ex presidente ha spiegato che una delle ragioni per cui Forza Italia non ha ottenuto i risultati sperati è stata proprio la vendita del Milan".