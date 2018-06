Tuttosport: "Bufera Lopetegui, Portogallo-Spagna ad alta tensione"

La super-sfida di giornata è quella tra Portogallo e Spagna, che conquista spazio anche sulla prima pagina di Tuttosport in edicola. "Bufera Lopetegui, Portogallo-Spagna ad alta tensione", il titolo del giornale che sottolinea come l'ormai ex ct della Roja sia stato presentato ieri come nuovo allenatore del Real Madrid.