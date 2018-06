Tuttosport: "Cancelo chiama Juve". Parla il portoghese

© foto di Lazzerini

La prima pagina di Tuttosport si apre con l'intervista esclusiva a Joao Cancelo, laterale portoghese non riscattato dall'Inter dopo una stagione positiva. "Mi aspettavo più considerazione dall'Inter. Ho voglia di Champions e sono un fan di Douglas Costa. I dirigenti del Valencia in Italia per trattare con i bianconeri".