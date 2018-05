Tuttosport: "Champions o no, sarà grande Inter", parola di Ausilio

© foto di Ospiti

Spazio anche per l'Inter sulla prima pagina di Tuttosport. A catturare l'attenzione sono state le parole di Piero Ausilio, ds del club nerazzurro, in vista del finale di stagione, da vivere fra la corsa Champions e il prossimo calciomercato. "Champions o no, sarà grande Inter" è il titolo scelto dal quotidiano mutuando le parole del dirigente del club milanese.