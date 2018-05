Tuttosport: "Dossier allenatori". Il futuro di Allegri, Sarri, Conte....

© foto di Ospiti

Con l'ultima giornata di Serie A alle porte e la conclusione di tutti gli altri maggiori campionati europei arriva il momento del calciomercato. Per questo Tuttosport quest'oggi propone un "Dossier allenatori", facendo il punto della situazione sui tecnici italiani più importanti in circolazione. Dal neo ct Roberto Mancini e la sua nuova Italia, passando per il destino di Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Carlo Ancelotti e Antonio Conte.