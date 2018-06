Tuttosport: "Euroscalata Juve, Pogba o Milinkovic-Savic per il podio"

Spazio alla Juventus sulla prima pagina di Tuttosport, che titola: "Euroscalata Juve, Pogba o Milinkovic-Savic per salire sul podio". I bianconeri lavorano in sede di mercato per regalare un nuovo colpo ad Allegri, mentre il Ranking Uefa vede la Vecchia Signora al quinto posto: grande passo in avanti rispetto a dieci anni fa, quando la Juve era al 24° posto.