Tuttosport: "Fate voi i fenomeni", Higuain-Dybala vs CR7

© foto di Ospite

"Fate voi in fenomeni" è il titolo che Tuttosport ha scelto, sull'immagine di Gonzalo Higuain e Paulo Dybala, per il giorno di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions League. "Higuain e Dybala all'attacco di Ronaldo per cancellare la delusione di Cardiff - si legge -. Allegri: 'Vedremo se avremo imparato la lezione'. Due ballottaggi: Barzagli-Rugani in difesa e Marchisio-Bentancur a centrocampo".