Tuttosport in prima pagina: "Che figura. Italia sbagliata e umiliata"

"Che figura". E' questo il titolo dell'edizione odierna di Tuttosport, che si concentra in prima pagina sulla debacle dell'Italia contro la Spagna (3-0 al Bernabéu con doppietta di Isco e gol di Morata). "L'Italia sbagliata e umiliata", sottolinea il quotidiano, che ricorda come gli spareggi siano adesso l'unica strada per andare a Russia 2018.