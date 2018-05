Tuttosport in prima pagina: "Mole di gol"

"Mole di gol", questo il titolo che troviamo sulla prima pagina di Tuttosport. La Juventus prepara la rivoluzione per convincere Allegri a rimanere. Morata è fra i desideri del tecnico e spinge per tornare a Torino: il Chelsea è disposto a trattare. Il presidente del Torino Urbano Cairo ribadisce la volontà di ripartire da Belotti: "Non lo vendo".