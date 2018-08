Tuttosport in prima pagina "Ronaldissimo"

© foto di Michele Pavese

L'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicata all'amichevole in famiglia in casa Juventus e al primo gol di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. "Ronaldissimo", è il titolo scelto. "A Villar Perosa il primo gol di CR7 con la maglia della Juventus. Tifosi in delirio". Il portoghese: "Atmosfera speciale, grazie a tutti".