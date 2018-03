Tuttosport, Inghilterra-Italia: "Gigio allontana Perin (per ora)"

© foto di Ospiti

Amichevole di lusso in programma questa sera per l'Italia sperimentale di Luigi Di Biagio. A Wembley gli azzurri affronteranno l'Inghilterra e Tuttosport titola "Gigio allontana Perin (per ora)" facendo così il punto sulla formazione.

Sul futuro della panchina invece si continua a parlare di Carlo Ancelotti come prima scelta per il nuovo di selezionatore.