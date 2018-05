Tuttosport: "Juve, Emre Can e altri 5"

© foto di Lazzerini

Con scudetto e Coppa Italia oramai in tasca per la Juventus è già arrivato il momento del calciomercato. Di questo tema si occupa anche Tuttosport sulla sua prima pagina odierna. "Juve, Emre Can e altri 5" è il titolo scelto dal quotidiano sportivo che poi spiega: "Definiti i piani di mercato per il necessario rinnovamento dell'organico: salvo cessioni per ora non programmate, servono un portiere, due terzini, un secondo centrocampista oltre al tedesco del Liverpool e un attaccante".